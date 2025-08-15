Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ντόναλντ Τραμπ: Επικοινωνία με τον Λουκασένκο πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν

Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Επικοινωνία με τον Λουκασένκο πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν
EPA
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας είναι υποστηρικτής του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είχα μια υπέροχη συζήτηση με τον ιδιαίτερα σεβαστό Πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο. Σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να τον ευχαριστήσω για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων.

Συζητάμε επίσης την απελευθέρωση 1.300 επιπλέον κρατουμένων. Η συζήτησή μας ήταν πολύ καλή. Συζητήσαμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης του Προέδρου Πούτιν στην Αλάσκα. Ανυπομονώ να συναντήσω τον Πρόεδρο Λουκασένκο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

