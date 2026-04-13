Ντόναλντ Τραμπ: Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει στην αποκλεισμένη περιοχή, θα χτυπηθεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με μήνυμα του εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν και του στρατού του.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το απόγευμα της Δευτέρας 13/4 ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ θα χτυπηθεί.

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, εντελώς εξαφανισμένο – 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός τους, αυτό που αποκαλούν, «πλοία ταχείας επίθεσης», επειδή δεν τα θεωρήσαμε μεγάλη απειλή.

Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει κοντά στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ αμέσως, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα. Είναι γρήγορο και βάναυσο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχουν ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ

Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν τέθηκε σε ισχύ μετά τη λήξη της προθεσμίας που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοινώνουν ότι έχουν ενημερωθεί ότι «επιβάλλονται περιορισμοί πρόσβασης στη θάλασσα που επηρεάζουν τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών κατά μήκος του Περσικού Κόλπου, του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας ανατολικά του Στενού του Ορμούζ».

Χθες, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δυνάμεις της «θα ξεκινήσουν την εφαρμογή αποκλεισμού όλης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια στις 13 Απριλίου στις 10 π.μ. ET, σύμφωνα με την προεδρική διακήρυξη».

«Ο αποκλεισμός θα επιβληθεί αμερόληπτα κατά πλοίων όλων των εθνών που εισέρχονται ή αποπλέουν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμένων στον Αραβικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν», δήλωσε η CENTCOM.

Η CENTCOM πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις της «δεν θα εμποδίσουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ από και προς μη ιρανικά λιμάνια».