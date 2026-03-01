Ντόναλντ Τραμπ: 48 ηγέτες νεκροί στο Ιράν με μια μόνο επίθεση – Όλα προχωρούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 48 Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί στις συνεχιζόμενες επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ στη χώρα.

«Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έφυγαν μονομιάς. Και προχωρά πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα», φέρεται να είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Trump on Iran:



Nobody can believe the success we're having, 48 leaders are gone in one shot.



And it's moving along rapidly.



Source: Fox News— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

ΗΠΑ: Τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιχείρηση στο Ιράν

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί εν δράσει στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγει ο στρατός των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, όπως ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, “κεντρική διοίκηση”) σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Άλλοι πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο της Επιχείρησης Επική Οργή, ανέφερε.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι είναι τα πρώτα θύματα που γίνονται γνωστά από πλευράς ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση της CENTCOM δεν γίνεται καμία αναφορά στο πού σκοτώθηκαν οι στρατιώτες ή στα ονόματά τους.

“Η κατάσταση είναι ρευστή, άρα για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες δεν θα δώσουμε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία περιλαμβανομένης της ταυτότητας των πολεμιστών που έπεσαν στη μάχη, μέχρι 24 ώρες αφότου ενημερωθούν οι συγγενείς”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αρκετοί άλλοι στρατιώτες υπέστησαν “λιγότερο σημαντικά” τραύματα από θραύσματα οβίδων και διάσειση εγκεφάλου, αλλά “επανέρχονται στα καθήκοντά τους”, διευκρίνισε η CENTCOM.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες, Σάββατο, ότι θα πρέπει να αναμένονται νεκροί στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

“Γενναίοι Αμερικανοί ήρωες μπορεί να αφήσουν τις ζωές τους και μπορεί να έχουμε απώλειες. Αυτό συμβαίνει συχνά στον πόλεμο, αλλά δεν το κάνουμε αυτό για το παρόν. Το κάνουμε για το μέλλον. Και είναι μία υψηλή αποστολή”, είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.