Ντέιβιντ Μπέκαμ: Ψυχολογική κατάρρευση μετά τη ρήξη με τον Μπρούκλιν – «Κλαίει με το παραμικρό»
Ο λόγος που απομακρύνθηκε από την οικογένειά του
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βιώνει μία δύσκολη περίοδο εξαιτίας της ρήξης με τον γιο του, Μπρούκλιν, με αποτέλεσμα να είναι συντετριμμένος.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν πηγές του RadarOnline, ο πρώην ποδοσφαιριστής «δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει ακόμη και με το παραμικρό». Μάλιστα πρόκειται για κάτι το οποίο επηρεάζει και τις δημόσιες εμφανίσεις του.
Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της δύσκολης ψυχολογικής κατάστασης που βιώνουν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η οικογένειά του ήταν τα όσα συνέβησαν στη συναυλία του Κρουζ Μπέκαμ με το συγκρότημά του, όταν ερμήνευσε το τραγούδι «Loneliest Boy», το οποίο φέρεται να είναι αφιερωμένο στον γιο του, Μπρούκλιν.
— Radar Online (@radar_online) March 27, 2026
Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Radar Online, ο Κρουζ Μπέκαμ εμφανίστηκε στη σκηνή φανερά συγκινημένος, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Η μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ, τον αγκάλιασε αμέσως, δείχνοντας πόσο έχουν επηρεαστεί όλα τα μέλη της οικογένειας από τα πρόσφατα γεγονότα. «Η ατμόσφαιρα άλλαξε αμέσως. Ήταν σαν να πάγωσε ο χρόνος. Δεν ήταν απλώς μια live εμφάνιση, αλλά κάτι πολύ προσωπικό», είπαν χαρακτηριστικά.
@tomshowbiz Cruz Beckham gets emotional and is comforted by his guitarist during Loneliest Boy, which appears to be a song about his brother Brooklyn and includes the lyrics: “Loneliest boy, mama don’t talk too much / It’s breaking hеr heart / It shows in the small things that you don’t do.” #cruzbeckham #brooklynbeckham #davidbeckham #victoriabeckham #CapCut ♬ original sound – tomshowbiz
Πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για τον ίδιο τον Ντέιβιντ Μπέγκαμ. «Είναι συντετριμμένος. Όλα όσα έχουν συμβεί έχουν βγει στην επιφάνεια».
Η Βικτόρια Μπέκαμ φαίνεται να βιώνει και η ίδια μια δύσκολη περίοδο, προσπαθώντας να διατηρήσει την ισορροπία μέσα στην οικογένεια, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντέιβιντ δυσκολεύεται περισσότερο από όλους να αντιμετωπίσει την κατάσταση.
Ο λόγος που ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απομακρύνθηκε από την οικογένεια
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι θέλει να διακόψει τις επαφές με τους γονείς του, καταγγέλλοντας ότι προσπαθούσαν να ελέγξουν τη ζωή του και να διαλύσουν τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ, κάτι που τον απομάκρυνε και από τα αδέρφια του.
Παρά το αίτημά του να μην αναφέρονται στα social media στο πρόσωπό του, πριν λίγες εβδομάδες οι Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ τον τίμησαν δημοσίως με ευχές για τα γενέθλιά του μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
