Νότια Αφρική: Βίντεο που κόβει την ανάσα – 4 άνδρες κρατιούνται απεγνωσμένα από σκάφος στην άκρη φράγματος

Ένα σοκαριστικό βίντεο από την Νότια Αφρική ήρθε στο φως της δημοσιότητας με 4 άνδρες να κρατιούνται απεγνωσμένα από σκάφος στην άκρη φράγματος.

Το βίντεο της DailyMail δείχνει τέσσερις άνδρες να κρατιούνται απεγνωσμένα από το σκι σκάφος ψηλά πάνω από τον υπερχειλιστή του φράγματος, καθώς το ορμητικό νερό ανεβαίνει από κάτω.

Το τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στον ποταμό Βάαλ στο Στάντερτον, μια πόλη στην επαρχία Μπουμαλάνγκα της Νότιας Αφρικής τη Δευτέρα.

Οι υπηρεσίες διάσωσης ξεκίνησαν μια επιχείρηση με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών, καθώς αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το σκάφος παρασύρθηκε προς το τείχος του φράγματος και παγιδεύτηκε στον υπερχειλιστή, με τους άνδρες να κρατιούνται από αυτό για να το εμποδίσουν να παρασυρθεί από την άκρη. Οι άντρες έμειναν εκεί για αρκετές ώρες και ο ήλιος είχε δύσει εντελώς όταν επέστρεψαν.