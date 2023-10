Μία νέα επίλεκτη μονάδα με το όνομα Nili δημιούργησε η Shin Bet (η Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ) για να εξοντώσει τη Χαμάς.

Τι σημαίνει Nili; Πρόκειται για ένα ακρωνύμιο που στα εβραϊκά σημαίνει «Το αιώνιο Ισραήλ δεν θα πει ψέματα».

