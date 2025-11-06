NFL: Ο 24χρονος Μάρσον Νίλαντ αυτοκτόνησε μετά από καταδίωξη της αστυνομίας

Ο Μάρσον Νίλαντ, αμυντικός των Ντάλας Καουμπόις, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 24 ετών στις ΗΠΑ. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα αυτοκτονίας, γεγονός που βύθισε το NFL σε βαθύ πένθος.

Σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας φαίνεται να αντιμετώπιζε ο Μάρσον Νίλαντ και αυτοκτόνησε έπειτα από καταδίωξη του από την αστυνομία στο Τέξας. Οι αρχές εντόπισαν τον αθλητή του NFL νεκρό μετά από αυτοπυροβολισμό.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός από εμφανές αυτοπροκαλούμενο τραύμα από πυροβολισμό, ύστερα από καταδίωξη οχήματος, που οδήγησε σε έρευνα πολλών υπηρεσιών στην πόλη Frisco. Στις 5 Νοεμβρίου 2025, περίπου στις 10:39 μ.μ., το Αστυνομικό Τμήμα του Frisco ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας (DPS) για βοήθεια στον εντοπισμό οχήματος που είχε αποφύγει τους τροχονόμους κατά τη διάρκεια καταδίωξης που εισήλθε στην πόλη Frisco. Αφού έχασαν τα ίχνη του οχήματος, οι τροχονόμοι το εντόπισαν λίγα λεπτά αργότερα, τρακαρισμένο στη νότια λωρίδα της Dallas Parkway κοντά στην Warren Parkway.

Οι αρχικές αναφορές έδειχναν ότι ο οδηγός ήταν άνδρας, αργότερα ταυτοποιήθηκε ως 24χρονος, Μάρσον Νίλαντ, από την πόλη Plano, TX, ο οποίος εγκατέλειψε τη σκηνή πεζός. Οι αστυνομικοί δημιούργησαν περίμετρο και ξεκίνησαν έρευνα της περιοχής με τη βοήθεια της μονάδας K-9 (σκυλιά ανίχνευσης) και drone. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί έλαβαν πληροφορίες ότι ο Μάρσον Νίλαντ είχε εκφράσει αυτοκτονικές σκέψεις. Ο Μάρσον Νίλαντ εντοπίστηκε αργότερα, στις 1:31 π.μ., νεκρός με αυτό που φαινόταν να είναι αυτοπροκαλούμενος πυροβολισμός. Η αιτία και ο τρόπος θανάτου θα καθοριστούν από το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Collin.

Αυτή τη στιγμή, δεν θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του Μάρσον Νίλαντ.