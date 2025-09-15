Νετανιάχου: «Υποκρισία οι επικρίσεις κατά του Ισραήλ για την επίθεση στο Κατάρ»

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χαρακτήρισε «τεράστια υποκρισία» τις διεθνείς επικρίσεις για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, που είχε στόχο στελέχη της Χαμάς. Υποστήριξε ότι όσοι καταδικάζουν τη δράση του Ισραήλ, την ίδια στιγμή κλείνουν τα μάτια ή συμμαχούν με δυνάμεις που στηρίζουν την τρομοκρατία.

Ο Νετανιάχου επικαλέστηκε απόφαση του ΟΗΕ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οποία καμία χώρα δεν μπορεί να προσφέρει καταφύγιο σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Αν και παραδέχθηκε ότι η επιχείρηση δεν οδήγησε στην εξόντωση ηγετών της Χαμάς, τόνισε πως το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Μπορείς να τρέξεις, μπορείς να κρυφτείς, αλλά θα σε βρούμε».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των συμμάχων στον Κόλπο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι, παρά τα γεγονότα, παραμένουν ανοιχτά σοβαρά ζητήματα: η συνέχιση της κράτησης ομήρων και η παρουσία της Χαμάς, που πρέπει να εξουδετερωθεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι τα πολυώροφα κτίρια που καταστράφηκαν στη Γάζα λειτουργούσαν ως βάσεις της Χαμάς. Τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να επανεξετάσει τις προτεραιότητές της και να δει την πραγματικότητα όπως έχει, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να δρα για την προστασία των πολιτών του.