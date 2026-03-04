Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Νεκρό υψηλόβαθμο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης – “Φερόταν ως υπεύθυνος της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ”

Σύμφωνα με αναφορές από ΜΜΕ του Ισραήλ πρόκειται για τον Ραχμάν Μοκαδάμ

Το Ισραήλ αναφέρει μέσων MME της χώρας ότι εξουδετέρωσε τον επικεφαλής της μεραρχίας ειδικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Πρόκειται για τον Ραχμάν Μοκαδάμ που σύμφωνα με το Ισραήλ “φερόταν ως υπεύθυνος της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ” πριν τις εκλογές του 2024 με τον Αμερικανό πρόεδρο να κατηγορεί τότε στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι ισραηλινές υπηρεσίες ενημέρωσαν τον Τραμπ για αυτό τις τελευταίες ώρες.

