Νεκρό υψηλόβαθμο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης – “Φερόταν ως υπεύθυνος της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ”

Το Ισραήλ αναφέρει μέσων MME της χώρας ότι εξουδετέρωσε τον επικεφαλής της μεραρχίας ειδικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Πρόκειται για τον Ραχμάν Μοκαδάμ που σύμφωνα με το Ισραήλ “φερόταν ως υπεύθυνος της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ” πριν τις εκλογές του 2024 με τον Αμερικανό πρόεδρο να κατηγορεί τότε στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν.

#BREAKING Israeli Channel 12 claims Israel killed IRGC Special Operations Commander Rahman Moqaddam, adding that he was responsible for 2024 assassination attempt on Trump pic.twitter.com/mYGWHb6Yvj— Anadolu English (@anadoluagency) March 4, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι ισραηλινές υπηρεσίες ενημέρωσαν τον Τραμπ για αυτό τις τελευταίες ώρες.