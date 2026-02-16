Νέα υπόθεση Πελικό στη Σουηδία: Άνδρας κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγο του σε σεξουαλικές πράξεις με 120 άνδρες

Ένας άνδρας από την Σουηδία κατηγορείται ότι κατά την πάροδο των τελευταίων ετών εξανάγκασε τη σύζυγο του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες.

Σήμερα, Δευτέρα (16/02), το πρακτορείο ειδήσεων ΝΤΒ μετέδωσε ότι πιθανολογείται ότι οι εγκληματικές πράξεις διαπράχθηκαν σε διάστημα ετών, τόσο σε κατ’ ιδίαν όσο και σε διαδικτυακές συναντήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν λίγο καιρό ήρθε στο φως της δημοσιότητας η υπόθεση, και ο άνδρας από τον Οκτώβριο βρίσκεται υπό κράτηση ως ύποπτος για διακεκριμένη μαστροπεία.

Η γυναίκα κατήγγειλε η ίδια τον σύζυγο της. Μιλώντας σε σουηδικό ραδιοφωνικό δίκτυο η ίδια είπε ότι κάποιες φορές βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, σε βαθμό που δεν μπορούσε να θυμηθεί τα πάντα.

Τον Μάρτιο θα απαγγελθούν οι κατηγορίες εναντίον του. Επίσης οι πελάτες, οι οποίοι φέρεται να προέρχονταν από όλη τη Σουηδία, απειλούνται με ποινικές διώξεις.