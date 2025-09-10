ΝΑΤΟ για παραβιάσεις στην Πολωνία: “Aπερίσκεπτη η συμπεριφορά της Ρωσίας – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους”

Την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ προκάλεσε η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones το βράδυ της Τρίτης, με τον Γενικό Γραμματέα του οργανισμού, Μαρκ Ρούτε να δηλώνει: «Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τη Ρωσία χθες το βράδυ ήταν εντελώς απερίσκεπτη».

«Είτε έγινε σκόπιμα είτε όχι, είναι απολύτως απερίσκεπτο, είναι απολύτως επικίνδυνο. Αλλά η πλήρης αξιολόγηση συνεχίζεται», συνέχισε ο Ρούτε, τονίζοντας πως το ΝΑΤΟ καταδικάζει την «απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨 #BreakingNews | @RepublikaTV is the first to publish photos of a drone found in Mniszków, Opoczno County (100 km from Warsaw).



Our information: at least 20 Russian drones entered Polish airspace. Those posing a threat were neutralized by the Air Force. Poland remains the only… pic.twitter.com/eoK9TpkOcE— michal.rachon (@michalrachon) September 10, 2025

Απευθυνόμενος στον Πούτιν, είπε πως «το μήνυμά μου είναι σαφές: Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταματήστε να παραβιάζετε τον συμμαχικό εναέριο χώρο. Και να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους της Συμμαχίας».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι θα ζητήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να θέσουν ένα ζήτημα υπόψη του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου και να το συζητήσουν με τους Συμμάχους τους.

“Δεν ξέρω, δεν είδα” λέει το Κρεμλίνο

Η Ρωσία αρνείται την εμπλοκή της στο περιστατικό κατάρριψης drones στο εναέριο χώρο της Πολωνίας τονίζοντας ότι το θέμα αφορά το Υπουργείο Άμυνας.

Ερωτηθείς για τα drones και τις δηλώσεις του Τουσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα θέλαμε να το σχολιάσουμε με κανέναν τρόπο. Αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη – είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας».

«Οι ηγεσίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να παρουσιάσουν έστω ένα είδος επιχειρήματος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει λάβει κανένα αίτημα επικοινωνίας από την Πολωνία, αλλά απέρριψε τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία προέβη σε επιθετική πρόκληση.

Πολωνία: Βρέθηκαν 7 drones και τμήματα πυραύλου

Η Πολωνία βρήκε 7 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τμήματα ενός πυραύλου μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε νωρίτερα σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα, προσθέτοντας ότι ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βρήκαμε 7 drones και συντρίμμια ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η Γκαλέτσκα, επικαλούμενη προσωρινό απολογισμό.