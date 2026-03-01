ΝΑΤΟ: Ανακοίνωσε την προσαρμογή των δυνάμεών του για την αντιμετώπιση «πιθανών απειλών» μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη παρακολουθεί «στενά» τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και προσαρμόζει τις δυνάμεις του όπως απαιτείται για να αμυνθεί έναντι «πιθανών απειλών», αναφέρει η συμμαχία.

Ο διοικητής, Αμερικανός στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς, «έχει και θα συνεχίσει να προσαρμόζει την πολύ ισχυρή στάση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ για να διασφαλίσει την ασφάλεια των 32 κρατών-μελών του και να υπερασπιστεί τη Συμμαχία από πιθανές απειλές», αναφέρει δήλωση του ΝΑΤΟ που δημοσιεύτηκε στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφέρει ειδικότερα την απειλή «βαλλιστικών πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προέρχονται από αυτήν ή άλλες περιοχές».