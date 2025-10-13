Μπιλ Κλίντον: Η εκεχειρία Ισραήλ – Χαμάς ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη

Οι φρικαλεότητες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και η σύγκρουση που ακολούθησε προκάλεσαν ανυπολόγιστες ανθρώπινες απώλειες, γεγονός που ήταν δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς και σχεδόν αδύνατο να δικαιολογήσει, έγραψε στο X (πρώην Twitter) ο Μπιλ Κλίντον.

Ο Πρόεδρος Κλίντον εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη της εκεχειρίας, την απελευθέρωση των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων και την άφιξη της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Αναγνωρίζει τον Πρόεδρο Τραμπ, την κυβέρνησή του, το Κατάρ και άλλους περιφερειακούς παράγοντες για τη συνεχή τους προσπάθεια που οδήγησε στην επίτευξη της συμφωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι το Ισραήλ και η Χαμάς, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας, πρέπει να εργαστούν ώστε αυτή η εύθραυστη στιγμή να εξελιχθεί σε μια διαρκή ειρήνη, που θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.

Ο Κλίντον εκφράζει την πίστη του ότι η ειρήνη είναι εφικτή, αλλά μόνο αν επιτευχθεί μέσα από συνεργασία και κοινή δέσμευση των εμπλεκομένων πλευρών.

Η ανάρτηση του