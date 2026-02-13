Μπανγκλαντές: Νίκη του Εθνικιστικού Κόμματος – Ποιος είναι ο επικεφαλής του BNP Ταρίκ Ραχμάν

Το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) υπό τον Ταρίκ Ραχμάν οδεύει σε νίκη με μεγάλη διαφορά στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα της Ασίας μετά την πτώση του καθεστώτος της Σέιχ Χασίνα, που κυβέρνησε με απολυταρχικό τρόπο, το καλοκαίρι του 2024, σύμφωνα με στατιστικές προβολές τηλεοπτικών δικτύων.

Περί τις 05:30 (τοπική ώρα· 01:30 ώρα Ελλάδας), το BNP πιστωνόταν περισσότερες από τις 150 έδρες που χρειαζόταν για την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αφήνοντας πολύ πίσω την κυριότερη αντίπαλη παράταξη, τη συμμαχία υπό τους ισλαμιστές του Τζαμάατ-ι-Ισλάμι, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα του Μπανγκλαντές.

Η καταμέτρηση συνεχιζόταν το πρωί και η εκλογική επιτροπή δεν είχε ανακοινώσει ακόμη επίσημα τα αποτελέσματα.

Ωστόσο δυο τηλεοπτικά δίκτυα ανέφεραν ότι το BNP εξασφαλίζει 197 από τις 300 έδρες της Βουλής, ενώ οι ισλαμιστές 63.

Το BNP διαβεβαίωσε ότι κατήγαγε «μεγάλη νίκη», ωστόσο κάλεσε τις τοπικές επιτροπές του να μην οργανώσουν πανηγυρισμούς στους δρόμους.

«Χάρη στη σθεναρή υποστήριξη του λαού, το BNP θα εξασφαλίσει πλειοψηφία δυο τρίτων και θα σχηματίσει κυβέρνηση», είπε σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος της παράταξης, ο Μαχάντι Αμίν, στα κεντρικά της γραφεία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του BNP προεξόφλησε πως θα αναλάβει να εκπληρώσει το «τεράστιο» καθήκον να ανοικοδομήσει τη χώρα που «κατέστρεψε» το καθεστώς της Σέιχ Χασίνα.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Χασίνα εγκατέλειψε τη χώρα με ελικόπτερο τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από εβδομάδες μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και εκτεταμένων ταραχών με πρωτοπόρους ιδίως νέους φοιτητές της λεγόμενης γενιάς Z, που πνίγηκαν στο αίμα.

Αμφισβήτηση από τη συμμαχία των ισλαμιστών

Η συμμαχία υπό τους ισλαμιστές της παράταξης Τζαμάατ αλ Ισλάμι έθεσε υπό αμφισβήτηση σήμερα τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, λίγη ώρα αφού το αντίπαλο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε πως κέρδισε μεγάλη και απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη διαδικασία που περιβάλλει τα αποτελέσματα των εκλογών, τόνισε η συμμαχία σε ανακοίνωσή της. Έκανε λόγο για «επανειλημμένες ασυνέπειες και μονταρίσματα στην ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων», κάτι που όπως το βλέπει η συμμαχία «εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ακεραιότητα» της καταμέτρησης.

Συγχαρητήρια από ΗΠΑ, Ινδία και Πακιστάν

Η διπλωματία των ΗΠΑ συνεχάρη σήμερα το BNP για την «ιστορική νίκη». «Συγχαρητήρια στον λαό του Μπανγκλαντές για αυτές τις επιτυχημένες εκλογές και στο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) και τον (σ.σ. επικεφαλής του) Ταρίκ Ραχμάν για την ιστορική νίκη τους», ανέφερε ο αμερικανός πρεσβευτής στη Ντάκα Μπρεντ Κρίστενσεν μέσω X.

Αντίστοιχα, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συνεχάρη «θερμά» σήμερα το BNP και προσωπικά τον ηγέτη του, τον Ταρίκ Ραχμάν, για την «αποφασιστική νίκη» που κατήγαγε η παράταξη αυτή στις βουλευτικές εκλογές.

«Αυτή η νίκη μαρτυρά την εμπιστοσύνη του λαού του Μπανγκλαντές στον ηγετικό σας ρόλο», τόνισε ο ινδουιστής εθνικιστής πρωθυπουργός μέσω X, απευθυνόμενος στον κ. Ραχμάν σε δεύτερο πρόσωπο. «Η Ινδία θα συνεχίσει να υποστηρίζει ένα δημοκρατικό, προοδευτικό και χωρίς αποκλεισμούς Μπανγκλαντές», πρόσθεσε ο κ. Μόντι.

Συγχαρητήρια έστειλε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, ο οποίος συνεχάρη σήμερα τον BNP, για τη νίκη της παράταξης στις βουλευτικές εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν στη χώρα, άλλοτε επαρχία της δικής του–γνωστή ως Ανατολικό Πακιστάν–ως την ανεξαρτησία της, το 1971. «Συγχαίρω επίσης τον λαό του Μπανγκλαντές για την επιτυχή διεξαγωγή» της εκλογικής διαδικασίας, πρόσθεσε ο κ. Σαρίφ μέσω X, διαβεβαιώνοντας ότι αδημονεί να συνεργαστεί στενά με το επόμενο κυβερνητικό σχήμα στη Ντάκα.

Ποιος είναι ο Ταρίκ Ραχμάν

Ο 60χρονος Ταρίκ Ραχμάν είναι ο μεγαλύτερος γιος της πρώην πρωθυπουργού Χαλέντα Ζία, η οποία πέθανε λίγο μετά την επιστροφή του γιου της τον Δεκέμβριο, και του πρώην προέδρου Ζιάουρ Ραχμάν, ιδρυτή του BNP.

Ο Ζιάουρ Ραχμάν δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1981. Η Χαλέντα Ζία μπήκε στην πολιτική μετά τον θάνατο του συζύγου της και ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία το 1991.

Ο Ραχμάν είναι υπηρεσιακός πρόεδρος του κόμματος από τη φυλάκιση της μητέρας του το 2018.

Ο Ραχμάν μετακόμισε στο Λονδίνο το 2008 για ιατρική περίθαλψη και παρέμεινε εκεί ενώ αντιμετώπιζε πολλαπλές ποινικές υποθέσεις στην πατρίδα του. Καταδικάστηκε ερήμην για κατηγορίες που περιλάμβαναν υπόθεση που συνδεόταν με φερόμενη συνωμοσία δολοφονίας της Χασίνα.

Αυτές οι αποφάσεις ανατράπηκαν μετά την απομάκρυνση της Χασίνα από την εξουσία το 2024, αίροντας τα νομικά εμπόδια για την επιστροφή του.