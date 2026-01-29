Μετεωρολόγος στο BBC παρουσίασε το δελτίο καιρού με μαύρο καλσόν και αναστάτωσε τους τηλεθεατές (βίντεο)

Την θερμοκρασία στα ύψη ανέβασε η μετεωρολόγος Λίζι Ριζίνι, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του καιρικού δελτίου στο BBC, το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, η 49χρονη παρουσίασε το δελτίο στο Six O’Clock News φορώντας ένα μαύρο καλσόν με μια μαύρη λωρίδα πάνω από αυτό.

Αρκετοί θεώρησαν ότι η εμφάνισή της ήταν τολμηρή σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, «όλοι οι μπαμπάδες έπρεπε να ξαπλώσουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μέχρι να συνέλθουν» ή ότι «δεν έχω δει ποτέ καλσόν στο BBC».

Ωστόσο, ορισμένες γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι η πραγματικότητα ήταν πιθανώς λιγότερο τολμηρή γράφοντας: «Συγγνώμη που σας χαλάω τη διάθεση, αλλά υποψιάζομαι ότι είναι ποδηλατικά σορτς ή θερμικά», «δεν έχω δει ποτέ φυσικές καλυμμένες κάλτσες με μαύρα πάνω μέρη».