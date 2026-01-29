Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΔΙΕΘΝΗ

Μετεωρολόγος στο BBC παρουσίασε το δελτίο καιρού με μαύρο καλσόν και αναστάτωσε τους τηλεθεατές (βίντεο)

Πλήθος αντιδράσεων στα social media

Μετεωρολόγος στο BBC παρουσίασε το δελτίο καιρού με μαύρο καλσόν και αναστάτωσε τους τηλεθεατές (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Την θερμοκρασία στα ύψη ανέβασε η μετεωρολόγος Λίζι Ριζίνι, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του καιρικού δελτίου στο BBC, το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, η 49χρονη παρουσίασε το δελτίο στο Six O’Clock News φορώντας ένα μαύρο καλσόν με μια μαύρη λωρίδα πάνω από αυτό.

Αρκετοί θεώρησαν ότι η εμφάνισή της ήταν τολμηρή σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, «όλοι οι μπαμπάδες έπρεπε να ξαπλώσουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μέχρι να συνέλθουν» ή ότι «δεν έχω δει ποτέ καλσόν στο BBC».

Ωστόσο, ορισμένες γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι η πραγματικότητα ήταν πιθανώς λιγότερο τολμηρή γράφοντας: «Συγγνώμη που σας χαλάω τη διάθεση, αλλά υποψιάζομαι ότι είναι ποδηλατικά σορτς ή θερμικά», «δεν έχω δει ποτέ φυσικές καλυμμένες κάλτσες με μαύρα πάνω μέρη».

