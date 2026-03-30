Μέση Ανατολή: Συζητήσεις ανάμεσα σε χώρες του Κόλπου, Ιορδανία και Ρωσία για τον πόλεμο

Διαδικτυακή συνάντηση ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου, την Ιορδανία και τη Ρωσία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30/3.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι, παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλμπουντάιουι, και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αλλά και οι υπουργοί Εξωτερικών των Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μπαχρέιν και Ομάν αλλά και της Ιορδανίας.

معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi : الاجتماع الخليجي – الأردني – الروسي، ناقش الإعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.



«Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη συζήτηση των ιρανικών επιθετικών ενεργειών εναντίον των κρατών του GCC και της Ιορδανίας, παράλληλα με την ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή», ανέφερε ανακοίνωση του GCC.