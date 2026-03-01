Μέση Ανατολή: Ο χάρτης με τους νεκρούς και τους τραυματίες μετά τις επιθέσεις από ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Στη δημοσιότητα ήρθε ένας χάρτης με τους νεκρούς και τους τραυματίες μετά από τις επιθέσεις των ΗΠΑ, Ισραήλ και του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό τον χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το Al Jazeera παρουσιάζονται οι τελευταίες πληροφορίες για τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από τότε που ξεκίνησαν οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν το Σάββατο.