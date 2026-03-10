Μέρτς: Κάλεσμα στο Ισραήλ να εγκαταλείψει σχέδια προσάρτησης εδαφών στη Δυτική Όχθη

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε το Ισραήλ να εγκαταλείψει τυχόν σχέδια προσάρτησης εδαφών στη Δυτική Όχθη, ενώ επέκρινε για μία ακόμη φορά τον σχεδιασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

«Τα βήματα προσάρτησης που συζητούνται στην Ιερουσαλήμ θα περιπλέξουν περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών εκεί», δήλωσε ο Μερτς. «Η γερμανική κυβέρνηση ζητά επειγόντως να αποφευχθούν τέτοια βήματα σχετικά με την λεγόμενη περιοχή E1. Αυτό θα ήταν ένα σοβαρό λάθος», δήλωσε ο κ. Μερτς νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Τσεχίας ‘Αντρεϊ Μπάμπις, αναφερόμενος στα μέτρα που έλαβε πρόσφατα η κυβέρνηση του Ισραήλ προκειμένου να επεκτείνει τον έλεγχό της στην παλαιστινιακή επικράτεια. Η «καταγραφή της ισραηλινής κρατικής περιουσίας στη Δυτική Όχθη» έχει μάλιστα προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την περιοχή, ο καγκελάριος εξέφρασε εκ νέου ανησυχία σχετικά με την «επόμενη μέρα». «Οι δύο χώρες διεξάγουν πόλεμο εναντίον του Ιράν εδώ και πάνω από μια εβδομάδα και συμμερίζομαι πολλούς από τους στόχους τους. Αυτό που μας ανησυχεί όμως περισσότερο είναι ότι προφανώς δεν υπάρχει κοινό σχέδιο για το πώς αυτός ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί γρήγορα και πειστικά», δήλωσε και κάλεσε ταυτόχρονα το Ιράν να σταματήσει να επιτίθεται «αδιακρίτως» εναντίον κρατών της περιοχής.

Κατά την ίδια συνέντευξη Τύπου, ο κ. Μερτς τάχθηκε επίσης κατά του ενδεχομένου χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. «Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο», σημείωσε και τόνισε ακόμη και υπό το πρίσμα των αυξήσεων, «η θέση μας παραμένει σαφής, στηρίζουμε την Ουκρανία». Η Ρωσία, πρόσθεσε, θα υπαναχωρήσει μόνο εάν αυξηθεί η πίεση προς τη Μόσχα και «η μείωση των τιμών του πετρελαίου στις αγορές δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος της αλληλεγγύης προς την Ουκρανία».