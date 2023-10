Ο Matthew Perry, ένα από τα έξι «Φιλαράκια», πέθανε σήμερα (29/10) σε ηλικία μόλις 54 ετών, στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, βυθίζοντας στη θλίψη ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η οικογένειά του προέβη στην πρώτη της δήλωση για την απώλεια του δικού της Matthew Perry, λέγοντας πως είναι «συντετριμμένη».

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/sAGMLmu5ki