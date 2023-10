Χάος προκλήθηκε χθες Κυριακή σε συνοικία με μπαρ και νυχτερινά κλαμπ σε δρόμο της Τάμπα στην Φλόριντα όταν άγνωστος άνοιξε πυρ την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, είχαν βγει για να γιορτάσουν το Halloween.

Η αστυνομία στην Τάμπα συνέλαβε έναν 22χρονο που κατηγορείται για δυο φόνους και αρκετούς τραυματισμούς. Από τους συνολικά 16 τραυματίες, οι 15 χτυπήθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με τις Αρχές.

Σε βάρος του Ταϊρέλ Στίβεν Φίλιπς απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να σκότωσε 14χρονο και 20χρονο έπειτα από καβγά δυο ομάδων τα ξημερώματα στην Ίμπορ Σίτι, ιστορική συνοικία στην Τάμπα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν στο X (το πρώην Twitter) δείχνουν το πανδαιμόνιο που επικράτησε καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν μέσα στο σκοτάδι, με ηχητικό υπόβαθρο δέκα και πλέον πυροβολισμούς. Σε κάποια από τα βίντεο, εικονίζονται αστυνομικοί που προσπαθούν να βοηθήσουν αιμόφυρτους πολίτες σε πεζοδρόμια.

