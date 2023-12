Πλάνα από τη Λωρίδα της Γάζας ήρθαν στο φως και δείχνουν δεκάδες Παλαιστινίους να έχουν παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Times of Israel οι άνθρωποι αυτοί παραδόθηκαν στον στρατό ως πιθανοί ύποπτοι για συμμετοχή στη Χαμάς στη Τζαμπαλίγια και σε άλλες περιοχές.

#Watch : Footage emerging from the mass surrender in Gaza pic.twitter.com/2RN8NL3bSR

Παράλληλα στα πλάνα αυτά οι νεαροί Παλαιστίνιοι φαίνονται μόνο με τα εσώρουχά τους, με δεμένα μάτια και με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους.

#Breaking: Reports are coming out now of a mass al-Qassam surrender in the heart of Khan Younis pic.twitter.com/AAY1eC4rRY