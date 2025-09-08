Λήξη συναγερμού στο Χίθροου – Ξανά σε λειτουργία ο τερματικός σταθμός 4

Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Χίθροου, με τον τερματικό σταθμό 4 να δίνεται ξανά σε χρήση, καθώς οι έλεγχοι των αρχών δεν εντόπισαν επικίνδυνο υλικό.

Ο συναγερμός είχε σημάνει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), έπειτα από πληροφορίες για «επικίνδυνο υλικό» στον σταθμό, γεγονός που οδήγησε σε άμεση εκκένωση και κινητοποίηση ειδικών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

«Παρακαλούμε μην ταξιδεύετε προς το Τερματικό 4. Οι συνάδελφοί μας παρέχουν υποστήριξη στους επιβάτες που βρίσκονται στον χώρο. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν. Όλα τα άλλα τερματικά λειτουργούν κανονικά», ανέφερε το Χίθροου σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου διευκρίνισε: «Ο χώρος του check-in στον τερματικό σταθμό 4 έχει κλείσει και εκκενωθεί, ενόσω οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται ένα περιστατικό».



Πρόσθεσε επίσης: «Ζητούμε από τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν προς τον Τερματικό Σταθμό 4 και παρέχουμε υποστήριξη σε όσους βρίσκονται ήδη στον χώρο. Όλοι οι άλλοι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά. Θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες το συντομότερο δυνατό».

Την ίδια στιγμή, η Εθνική Σιδηροδρομική Υπηρεσία (National Rail) ανακοίνωσε ότι τα τρένα δεν πραγματοποιούσαν στάση στον τερματικό σταθμό 4 όσο διαρκούσε το περιστατικό.