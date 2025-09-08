Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Συναγερμός στο Χίθροου: Φωτιά στο αεροδρόμιο – Εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός (βίντεο)

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο

Συναγερμός στο Χίθροου: Φωτιά στο αεροδρόμιο – Εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός (βίντεο)
UPD: 21:13

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (8/9) στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί προληπτικά τμήμα του τερματικού σταθμού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το BBC, επιβάτες περιμένουν έξω από τον τερματικό 4, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο μετά από αναφορές για πιθανή παρουσία επικίνδυνων ουσιών.

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση στενά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τις επηρεαζόμενες περιοχές.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε σχετικά: «Ο χώρος του check-in στον τερματικό σταθμό 4 έχει κλείσει και εκκενωθεί, ενόσω οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται ένα περιστατικό».

«Ζητούμε από τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν προς τον Τερματικό Σταθμό 4 και παρέχουμε υποστήριξη σε όσους βρίσκονται ήδη στον χώρο. Όλοι οι άλλοι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά. Θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες το συντομότερο δυνατό», προσέθεσε.


