Συναγερμός στο Χίθροου: Φωτιά στο αεροδρόμιο – Εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (8/9) στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί προληπτικά τμήμα του τερματικού σταθμού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το BBC, επιβάτες περιμένουν έξω από τον τερματικό 4, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο μετά από αναφορές για πιθανή παρουσία επικίνδυνων ουσιών.

Terminal 4 check-in has been closed and evacuated while emergency services respond to an incident. Please do not travel to Terminal 4, colleagues are supporting passengers on site. We will provide further information as soon as we can, all other terminals are operating as normal pic.twitter.com/Zdbc8D7gw3— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 8, 2025

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση στενά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τις επηρεαζόμενες περιοχές.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε σχετικά: «Ο χώρος του check-in στον τερματικό σταθμό 4 έχει κλείσει και εκκενωθεί, ενόσω οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται ένα περιστατικό».

«Ζητούμε από τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν προς τον Τερματικό Σταθμό 4 και παρέχουμε υποστήριξη σε όσους βρίσκονται ήδη στον χώρο. Όλοι οι άλλοι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά. Θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες το συντομότερο δυνατό», προσέθεσε.



