Τραμπ: «Θέλω άμεσα συνομιλίες για την απόκτηση της Γροιλανδίας» – LIVE η ομιλία του στο Νταβός

Την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός πραγματοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι είναι υπέροχο που απευθύνεται σε «τόσους πολλούς φίλους και λίγους εχθρούς», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

«Οι ΗΠΑ είναι η οικονομική ατμομηχανή στον πλανήτη. Και όταν η Αμερική αναπτύσσεται, ολόκληρος ο κόσμος αναπτύσσεται… Όλοι μας ακολουθείτε προς τα κάτω και μας ακολουθείτε προς τα πάνω», είπε ο Τραμπ για να προσθέσει: «Ορισμένα μέρη στην Ευρώπη δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμα, ειλικρινά. Δεν είναι αναγνωρίσιμα. Θέλω να δω την Ευρώπη να πηγαίνει καλά, αλλά δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο Τραμπ αφιέρωσε λίγο χρόνο μιλώντας για τη Βενεζουέλα , προβλέποντας ότι η χώρα θα τα πάει «εκπληκτικά καλά» υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ μετά την εκδίωξη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο. «Η Βενεζουέλα θα βγάλει περισσότερα χρήματα τους επόμενους έξι μήνες από όσα έχει βγάλει τα τελευταία 20 χρόνια. Κάθε μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία συνεργάζεται μαζί μας. Είναι καταπληκτικό», είπε, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω. Ο Τραμπ επαίνεσε την κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ, λέγοντας ότι συνεργάζεται καλά με τις αμερικανικές αρχές. «Μόλις τελείωσε η επίθεση, τελείωσε η επίθεση και είπαν, ας κάνουμε μια συμφωνία. Περισσότεροι άνθρωποι θα έπρεπε να το κάνουν αυτό», είπε.

Τραμπ: «Προχωράμε δυναμικά στην πυρηνική ενέργεια»

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο θέμα της ενέργειας. «Εμπλεκόμαστε έντονα στην πυρηνική ενέργεια. Δεν ήμουν μεγάλος οπαδός της επειδή δεν μου άρεσε το ρίσκο, ο κίνδυνος, αλλά η πρόοδος που έχουν σημειώσει με την πυρηνική ενέργεια είναι απίστευτη και η πρόοδος που έχουν σημειώσει στην ασφάλεια είναι απίστευτη», δήλωσε ο Τραμπ. «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με τον κόσμο της πυρηνικής ενέργειας και μπορούμε να την έχουμε τώρα σε καλές τιμές και με πολύ, πολύ ασφάλεια». Επανέλαβε την τακτική του κριτική για την αιολική ενέργεια. «Θέλω, θέλω η Ευρώπη να τα πάει περίφημα. Θέλω το Ηνωμένο Βασίλειο να τα πάει περίφημα. Βασίζεται σε μία από τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας στον κόσμο και δεν την χρησιμοποιεί», είπε.

Τραμπ: Πόσο ανόητοι που δώσαμε πίσω τη Γροιλανδία στη Δανία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τετάρτη το αίτημά του για έλεγχο της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας στο Νταβός ότι «κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη Γροιλανδία, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Κάθε σύμμαχος στο ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του», είπε. «Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι».

Ο Τραμπ συνέχισε κατακεραυνώνοντας τη Δανία ως «αχάριστη» επειδή αρνήθηκε να παραιτηθεί από τον έλεγχο της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι το έθνος όφειλε στις ΗΠΑ για την υπεράσπισή της κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. «Η Δανία έπεσε στα χέρια της Γερμανίας μετά από μόλις έξι ώρες μάχης και ήταν εντελώς ανίκανη να υπερασπιστεί ούτε τον εαυτό της ούτε τη Γροιλανδία. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να το κάνουν», είπε, θρηνώντας την απόφαση των ΗΠΑ εκείνη την εποχή να επιτρέψουν στη Δανία να διατηρήσει τη Γροιλανδία ως έδαφος. «Πόσο ηλίθιοι ήμασταν που το κάναμε αυτό;» είπε. «Αλλά το κάναμε, αλλά το ανταποδώσαμε. Αλλά πόσο αχάριστοι είναι τώρα;».