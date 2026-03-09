Λίβανος: «Η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να μετατρέψει τη χώρα σε δεύτερη Γάζα» λέει ο πρόεδρος της χώρας

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι θέτει τον Λίβανο σε κίνδυνο να γίνει «δεύτερη Γάζα».

Μιλώντας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Αούν λέει — χωρίς να κατονομάσει την τρομοκρατική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν — ότι «η εκτόξευση μερικών πυραύλων από τον Λίβανο προς το Ισραήλ ήταν παγίδα και σχεδόν απροκάλυπτη ενέδρα για τον Λίβανο, το λιβανέζικο κράτος και τον λιβανέζικο λαό», σύμφωνα με το γραφείο του.

Η Χεζμπολάχ επανέλαβε τις επιθέσεις της με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ την περασμένη Δευτέρα, μετά από μια μακρά παύση, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε ισραηλινή επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Αούν μιλάει για την αρχική επίθεση με πυραύλους της Χεζμπολάχ με περιφρόνηση, λέγοντας ότι δεν απέτρεψαν το Ισραήλ από το να επιτεθεί στον Λίβανο, ούτε ήταν κάτι που πλησίαζε σε εκδίκηση για τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

«Υπάρχουν εκείνοι που ήθελαν αυτές οι ρουκέτες να δελεάσουν τον ισραηλινό στρατό να διεισδύσει μέσα στον Λίβανο και να εισβάλει σε ορισμένες από τις περιοχές του, και ίσως ακόμη και να τις καταλάβει», λέει, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις προχωρούν περαιτέρω στον νότιο Λίβανο, «και αυτό για να στριμώξουν τον Λίβανο ανάμεσα σε δύο επιλογές: είτε να εισέλθει σε άμεση αντιπαράθεση με την ισραηλινή επιθετικότητα που δεν υπόκειται σε κανέναν νομικό ή ανθρωπιστικό περιορισμό. Κάτι που θα οδηγούσε στη μετατροπή του Λιβάνου σε μια δεύτερη Γάζα».

Ο Αούν λέει ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να επιβάλει μια νέα απαγόρευση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ «με σαφή και αποφασιστικό τρόπο».

Ο Αούν καλεί τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει στην εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, να υποστηρίξει τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και να επαναφέρει τον Λίβανο και το Ισραήλ σε άμεσες συνομιλίες.