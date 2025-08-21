Lil Nas X σε ψυχιατρική κλινική μετά από ανησυχητική εμφάνιση στους δρόμους του Λος Άντζελες

Ο Lil Nas X, γνωστός από την επιτυχία «Old Town Road», συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα αφού βρέθηκε να περιφέρεται σχεδόν γυμνός σε κεντρικούς δρόμους του Λος Άντζελες.

Ο ράπερ φορούσε μόνο λευκό εσώρουχο και καουμπόικες μπότες, ενώ σε κάποια στιγμή τοποθέτησε έναν πορτοκαλί κώνο σήμανσης στο κεφάλι του, μιλώντας ακατάληπτα για ένα πάρτι.

Οι περίοικοι, ανήσυχοι για την κατάσταση του, ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία βρήκε τον καλλιτέχνη να περπατάει ασταθώς στη μέση του δρόμου. Όταν αντέδρασε απειλητικά, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Πηγές αναφέρουν πως ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες, ενώ προς το παρόν νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική.

Το TMZ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του Lil Nas X, χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι στιγμής