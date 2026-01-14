Λαρς Λόκε Ράσμουσεν: Η Δανία “διαφωνεί θεμελιωδώς” με τον Τραμπ για το μέλλον της Γροιλανδίας

Η Δανία και οι ΗΠΑ έχουν μια “θεμελιώδη διαφωνία” για το μέλλον της Γροιλανδίας, δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, στο τέλος της συνάντησης στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς αξιωματούχους.

“Ο (Αμερικανός) πρόεδρος εξέφρασε σαφώς την άποψή του, και εμείς έχουμε διαφορετική θέση”, τόνισε. “Ως εκ τούτου εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία, αλλά αποδεχόμαστε επίσης ότι διαφωνούμε”, δήλωσε, ανακοινώνοντας τη σύσταση “ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για να μελετήσει εάν μπορούμε να βρούμε έναν κοινό δρόμο για να προχωρήσουμε”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) διατηρεί την επιθυμία να κατακτήσει τη Γροιλανδία”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν. “Δεν είναι καθόλου αναγκαίο” να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

“Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε την αμερικανική θέση”, δήλωσε ο Δανός υπουργός. Δεν θα δεχτούμε ποτέ οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία.

Η Δανία θέλει να “εργαστεί σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά αυτό πρέπει, ασφαλώς, να είναι μια συνεργασία που θα διέπεται από σεβασμό”, πρόσθεσε.

Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας με τον Αμερικανό ομόλογό τους Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς διήρκησε λίγο παραπάνω από μια ώρα.

“Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον και να εργαστούμε για μια ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ των χωρών”, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ. “Αυτό ήταν πολύ έντονο για όλους μας, αλλά θέλω να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση πήγε πολύ καλά”, σχολίασε.

Οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάληψη του αρκτικού νησιού είχαν προηγηθεί της συνάντησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ΗΠΑ “έχουν ανάγκη τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε”, έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social αναφερόμενος στο μεγαλεπήβολο αμερικανικό έργο κατασκευής αντιπυραυλικής ασπίδας. Κάλεσε επίσης το ΝΑΤΟ να τον στηρίξει σε αυτήν την προσέγγισή του.

Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι ενισχύει “από σήμερα” τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία. Η Σουηδία η Γερμανία, η Νορβηγία, η Γαλλία ανακοίνωσαν σήμερα ότι συμμετέχουν σε ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή στο νησί της Αρκτικής.