Κύπρος: Σε επιφυλακή για τον αφθώδη πυρετό – Σε καραντίνα όλη η χώρα για 21 μέρες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος καθώς αυξάνονται συνεχώς τα περιστατικά αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες της νήσου.

Με κύριο στόχο την αποφυγή της τακτικής της «καμένης γης», η κυβέρνηση απαγορεύει τις μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών χωρίς προηγούμενη έγκριση, τουλάχιστον για τις επόμενες 21 μέρες. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, «οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν πως, στο πλαίσιο των μέτρων ελέγχου και περιορισμού της διασποράς του παθογόνου παράγοντα του Αφθώδους Πυρετού απαγορεύονται, ανά το παγκύπριο, οι όποιες μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών, περιλαμβανομένης της βόσκησης εκτός των κτηνοτροφικών υποστατικών, χωρίς την πρότερη παραχώρηση σχετικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση επηρεάζει και τις μετακινήσεις προς τα σφαγεία. «Προς τούτο, οι όποιοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για εξασφάλιση των κατά περίπτωση σχετικών αδειών», καταλήγει η ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Τα έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό

Προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, εφαρμόζονται τα εξής:

-Απαγορεύεται η διακίνηση αμνοεριφίων και βοοειδών σε όλη την Κύπρο για τουλάχιστον 21 ημέρες.

-Οι κτηνοτροφικές μονάδες παραμένουν κλειστές.

-Η είσοδος και έξοδος προσώπων από μολυσμένες ή ύποπτες μονάδες απαγορεύεται αυστηρά.

-Καμία σφαγή δεν θα πραγματοποιείται χωρίς την ειδική άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Η άρση των μέτρων θα γίνεται μόνο κατόπιν εξονυχιστικών ελέγχων ανά περιοχή. Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση των δειγμάτων, οι αρχές οριοθέτησαν τη ζώνη ελέγχου σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι κτηνοτρόφοι απέκρυψαν κρούσματα ή δεν ενημέρωσαν έγκαιρα τις αρχές, επιτρέποντας στον ιό να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα πριν ληφθούν μέτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης των ζώων, διαπιστώθηκε ότι η ανάδοχος εταιρεία διαχείρισης δεν τήρησε πλήρως τα πρωτόκολλα απολύμανσης, γεγονός που ενδέχεται να επιδείνωσε τη διασπορά και αναμένεται να επιφέρει αυστηρές νομικές κυρώσεις.

Παρά τη δραματική τροπή, η έναρξη των νηστειών από αύριο αναμένεται να λειτουργήσει ως ανάχωμα στις οικονομικές απώλειες. Η μειωμένη ζήτηση για κρέας επιτρέπει στις αρχές να επικεντρωθούν στον περιορισμό της νόσου χωρίς τον άμεσο κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης, αν και η ανησυχία για το μέλλον της κυπριακής κτηνοτροφίας παραμένει στο κόκκινο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία

Σημειώνεται πως η Αστυνομία ξεκίνησε τη λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους των μονάδων, στις οποίες εντοπίστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία σημειώνει ότι σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, εδώ και μέρες, ζώα στις μονάδες τους στην Ορόκλινη, παρουσίασαν συμπτώματα της νόσου.

Συγκεκριμένα, στη μία μονάδα είχαν παρατηρηθεί συμπτώματα από τις 14 Φεβρουαρίου και στην άλλη, δύο ημέρες αργότερα.