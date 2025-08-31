Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Κρεμλίνο: Η Ευρώπη μπλοκάρει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες Τραμπ για την Ουκρανία

«Δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό»

Ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία υποστηρίζει το Κρεμλίνο. Έπειτα επισημαίνει ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία έως η Μόσχα να δει πραγματικές ενδείξεις ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για την ειρήνη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις αμερικανικές και ρωσικές προσπάθειες για την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

«Όμως, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

