Κραν Μοντανά: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την στιγμή που αρπάζει φωτιά η οροφή του κλαμπ με τους 41 νεκρούς

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από την φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά που οδήγησε στον θάνατο 41 ανθρώπους έρχεται στην δημοσιότητα.

Η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς ξεκίνησε από βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας. Στο βίντεο διακρίνεται σερβιτόρα του μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, φορώντας κράνος, πάνω στους ώμους ενός ατόμου, να κρατάει δύο μπουκάλια σαμπάνιας.

🇫🇷🇨🇭 FLASH | Une nouvelle vidéo obtenue par BFMTV montre exactement d’où est parti l’incendie de Crans-Montana qui a tué 41 personnes.

pic.twitter.com/BcNQBPkCpM— Cerfia (@CerfiaFR) February 24, 2026

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η επαφή των σπινθήρων με το ηχομονωτικό υλικό της οροφής προκάλεσε την ανάφλεξη, την οποία κανείς δεν αντιλήφθηκε στα πρώτα κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Η σερβιτόρα μαζί με άλλους 40 ανθρώπους έχασαν την ζωή τους καθώς η φωτιά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις πολύ γρήγορα. Η σερβιτόρα έδρασε υπό την απαίτηση της ιδιοκτήτριας του μπαρ στο Κραν Μοντανά να ανεβάσει λίγο το κέφι ενόψει της αλλαγής του χρόνου.

Πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά: Τα 41 θύματα

Τα θύματα, ηλικίας από 14 έως 39 ετών, περιλαμβάνουν 23 Ελβετούς, εκ των οποίων ο ένας έχει και γαλλική υπηκοότητα, καθώς και 18 ξένους, μεταξύ των οποίων 8 Γάλλους (μεταξύ των οποίων μια Γαλλοϊσραηλινοβρετανή), 6 Ιταλούς (με έναν να έχει διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων), μια Βελγίδα, μια Πορτογαλίδα, έναν Ρουμάνο και έναν Τούρκο.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 115, με 67 Ελβετούς, 21 Γάλλους, 10 Ιταλούς και 4 Σέρβους.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ ερευνάται για “ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια“. Η ποινική έρευνα έχει επεκταθεί και σε δύο αξιωματούχους ασφαλείας της κοινότητας του Κραν Μοντανά, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι είχαν παραλείψει να διενεργήσουν ελέγχους ασφαλείας στο μπαρ από το 2019, παρόλο που οι έλεγχοι αυτοί έπρεπε να γίνονται ετησίως.