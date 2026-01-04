Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των 40 θυμάτων από την τραγωδία – Ανάμεσα τους η Αλίκη Καλλέργη

Ταυτοποιήθηκε και επίσημα η σορός της Αλίκης Καλλέργη, η οποία είναι ανάμεσα στα 40 θύματα από τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στον Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του καντονιού Valais «μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Κρανς-Μοντάνα, ταυτοποιήθηκαν τα τελευταία 16 θύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιχειρήσεις ταυτοποίησης που διεξήγαγαν η αστυνομία του καντονιού Valais, η DVI (Αναγνώριση Θυμάτων Καταστροφών) και το Ινστιτούτο Νομικής Ιατρικής κατέστησαν δυνατή την ταυτοποίηση 16 νέων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά της 1ης Ιανουαρίου 2026 στο μπαρ «Le Constellation».

Πρόκειται για δύο Ελβετίδες ηλικίας 15 ετών, μια Ελβετίδα 22 ετών, μια διπλή υπηκοότητα (Ελβετία/Γαλλία) ηλικίας 24 ετών, μια Ιταλίδα 16 ετών, μια Ιταλίδα 15 ετών, ένα Ιταλό αγόρι 16 ετών, μια Πορτογαλίδα 22 ετών, μια Βελγίδα 17 ετών, μια Γαλλίδα 33 ετών, μια Γαλλίδα 26 ετών, έναν Γάλλο αγόρι 23 ετών, έναν Γάλλο αγόρι 20 ετών, έναν Γάλλο αγόρι 17 ετών, έναν Γάλλο αγόρι 14 ετών και μια τριπλή υπηκοότητα (Γαλλία/Ισραήλ/Μεγάλη Βρετανία) ηλικίας 15 ετών.

Έτσι, ταυτοποιήθηκαν οι 40 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς.

Από σεβασμό προς την οικογένεια, δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω πληροφορίες».

Παράλληλα, ο πατέρας και ο αδερφός της Αλίκης Καλλέργη προχώρησαν σε συγκινητικές αναρτήσεις στα social media τους.