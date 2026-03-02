Κουβέιτ: Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την συντριβή τριών μαχητικών αεροσκαφών – Καταρρίφθηκαν καταλάθος από φίλια πυρά
Οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους
Τρία ήταν τελικά τα αμερικάνικα αεροσκάφη F-15 που συνετρίβησαν στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ κατά την διάρκεια αναχαίτισης εναέριων επιθέσεων του Ιράν.
Σύμφωνα με την CENTCOM, τα τρία μαχητικά καταρρίφθηκαν καταλάθος από φίλια πυρά του Κουβέιτ και οι 6 πιλότοι είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:03 μ.μ. ET, 1 Μαρτίου, σημειώνει η ανακοίνωση της CENTCOM.
Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών, που περιλάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones, τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ.
Και οι έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεων του Κουβέιτ και την υποστήριξή τους στην εν εξελίξει επιχείρηση.
Η αιτία του περιστατικού διερευνάται. Πρόσθετες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες».
Προηγουμένως, βίντεο ντοκουμέντα που δημοσιεύθηκαν δείχνουν τα αεροσκάφη να τυλίγονται στις φλόγες και να πέφτουν στο έδαφος.
Αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιχειρήσεις από διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Μέση Ανατολή προς το Ιράν με την Τεχεράνη να απαντάει με αεροπορικά χτυπήματα εμπλέκοντας πλήθος χωρών στην σύγκρουση.
