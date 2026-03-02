Κουβέιτ: Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την συντριβή τριών μαχητικών αεροσκαφών – Καταρρίφθηκαν καταλάθος από φίλια πυρά

Τρία ήταν τελικά τα αμερικάνικα αεροσκάφη F-15 που συνετρίβησαν στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ κατά την διάρκεια αναχαίτισης εναέριων επιθέσεων του Ιράν.

Σύμφωνα με την CENTCOM, τα τρία μαχητικά καταρρίφθηκαν καταλάθος από φίλια πυρά του Κουβέιτ και οι 6 πιλότοι είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:03 μ.μ. ET, 1 Μαρτίου, σημειώνει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών, που περιλάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones, τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ. At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.



Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Και οι έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεων του Κουβέιτ και την υποστήριξή τους στην εν εξελίξει επιχείρηση.

Η αιτία του περιστατικού διερευνάται. Πρόσθετες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες». ⚠️ 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 ⚠️



🇺🇸 | The U.S. F-15 fighter jet pilot who was shot down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis… pic.twitter.com/HYbXIprMPO— Iran Spectator (@IranSpec) March 2, 2026

Προηγουμένως, βίντεο ντοκουμέντα που δημοσιεύθηκαν δείχνουν τα αεροσκάφη να τυλίγονται στις φλόγες και να πέφτουν στο έδαφος.

Footage of another US fighter jet shot down pic.twitter.com/wI54RPXCO8— War Monitor Clips (@WarMonitorClips) March 2, 2026

Αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιχειρήσεις από διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Μέση Ανατολή προς το Ιράν με την Τεχεράνη να απαντάει με αεροπορικά χτυπήματα εμπλέκοντας πλήθος χωρών στην σύγκρουση.

