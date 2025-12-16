Κομισιόν: Παρουσίασε το σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης – Τα βασικά μέτρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο Στρασβούργο το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση, προσαρμοσμένο στις εθνικές ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών, επιχειρώντας να δώσει απάντηση στη διαρκώς επιδεινούμενη στεγαστική κρίση στην Ευρώπη.

Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, η κινητοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, η ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές με έντονη στεγαστική πίεση, καθώς και η στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, την τελευταία δεκαετία οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο πάνω από 60%, ενώ τα ενοίκια ξεπέρασαν το 20%, με αποτέλεσμα εκατομμύρια Ευρωπαίοι να δυσκολεύονται να βρουν στέγη που να μπορούν να αντέξουν οικονομικά.

Τα βασικά μέτρα

Το Σχέδιο προβλέπει ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας μέσω πιο αποδοτικών και καινοτόμων πρακτικών κατασκευής και ανακαίνισης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κατασκευή Κατοικιών, με στόχο να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Παράλληλα, περιλαμβάνει Ανακοίνωση και Σύσταση του Συμβουλίου για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, που θα στηρίζει έργα συνδεδεμένα με την πράσινη μετάβαση, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες κρατικών ενισχύσεων θα διευκολύνουν τη χρηματοδότηση προσιτών και κοινωνικών κατοικιών, ενώ η Επιτροπή θα συνεργαστεί με εθνικές και τοπικές αρχές για την απλοποίηση διαδικασιών χωροταξικού σχεδιασμού και αδειοδότησης που σήμερα λειτουργούν ανασταλτικά για την ανέγερση νέων κατοικιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με νέα νομοθετική πρωτοβουλία που θα στηρίζει περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν οξύ στεγαστικό πρόβλημα.

Επενδύσεις και κοινωνική στέγαση

Κομβικό ρόλο θα έχει η δημιουργία μιας Πανευρωπαϊκής Επενδυτικής Πλατφόρμας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να κινητοποιήσει νέες επενδύσεις στη φοιτητική και κοινωνική στέγαση, καθώς και να στηρίξει τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή πιο αποτελεσματικών πολιτικών για τους άστεγους, βασισμένων στις αρχές του Housing First.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Στέγαση, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του Σχεδίου, που εντάσσεται στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ. Τέλος, η Κομισιόν ανακοίνωσε τη διοργάνωση της πρώτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση το 2026, σηματοδοτώντας την πολιτική αναβάθμιση του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.