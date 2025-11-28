Κολομβία: Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών δηλώνει ότι συνεργάζεται “χέρι-χέρι” με τη CIA παρά τις εντάσεις

Ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Κολομβίας δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ανταλλαγή πληροφοριών με τη CIA και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες παραμένει “εντελώς απρόσκοπτη”, παρά τη δημόσια διαμάχη μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο.

Οι υπηρεσίες “συνεργάζονται πολύ, και εμείς επίσης”, δήλωσε ο Χόρχε Λέμους, επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Κολομβίας, σε μια σπάνια συνέντευξη, προσπαθώντας να διαψεύσει τις φήμες για ρήξη και δηλώνοντας ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται “χέρι-χέρι” στο θέμα των πληροφοριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λέμους δήλωσε ότι η Κολομβία κατέστρεψε 10.000 παράνομα εργαστήρια κοκαΐνης φέτος και ότι επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη, οι οποίες διεξάγονται “συχνά μαζί, χέρι-χέρι με αυτές” (τις υπηρεσίες).

Στενή συνεργασία δεκαετιών στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της Κολομβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών αναστατώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στον Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον αριστερό πρόεδρο, πρώην αντάρτη, ότι βοηθά τους εμπόρους ναρκωτικών.

Ο Πέτρο κατήγγειλε, από την πλευρά του, “εξωδικαστικές εκτελέσεις” προσώπων φερόμενων ως εμπόρων ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέταξε τον βομβαρδισμό πλοίων ύποπτων για μεταφορά ναρκωτικών. Δήλωσε ότι η Κολομβία δεν θα μοιράζεται πλέον πληροφορίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά το γεγονός ότι αυτή η έκρηξη αμφισβήτησης αμβλύνθηκε στη συνέχεια από τους συμβούλους του Πέτρο, οι δηλώσεις του Λέμους αποτελούν την πρώτη επιβεβαίωση σε υψηλό επίπεδο ότι η συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών συνεχίζεται αδιάλειπτα παρά τις διπλωματικές εντάσεις.

Αρκετοί πρώην αρχηγοί του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών της Κολομβίας δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απειλή του Πέτρο να τορπιλίσει την ανταλλαγή πληροφοριών ήταν “παράλογη” και “άνευ σημασίας”.

Ειδικοί είχαν προειδοποιήσει ότι μια ρήξη της συνεργασίας στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να ενισχύσει την επιρροή των καρτέλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χόρχε Λέμους επέμεινε στο γεγονός ότι η συνεργασία συνεχίζεται “όχι μόνο με τη CIA, αλλά και με όλες τις υπηρεσίες, υπάρχουν αρκετές. Με όλες τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, παραμένει εντελώς απρόσκοπτη”, δήλωσε.

“Συνεχίζουμε ακριβώς όπως πριν” καθώς “στο τέλος, και οι δύο καταπολεμούμε το εμπόριο ναρκωτικών”, πρόσθεσε.