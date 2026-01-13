Κοινό μέτωπο Δανίας και Γροιλανδίας κατά Τραμπ: “Οι λαοί δεν εξαγοράζονται, δεν θέλουμε να γίνουμε μέρος των ΗΠΑ”
Αύριο το ραντεβού των ΥΠΕΞ της Δανίας και της Γροιλανδία με τον Μάρκο Ρούμπιο
Σε κοινό τους μήνυμα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν υπογράμμισαν ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν με την βία αναφερόμενοι στις αξιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
Κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης, η Φρεντέρικσεν έθεσε τη στάση της Κοπεγχάγης σε επίπεδο θεμελιώδους αρχής, τονίζοντας ότι το ζήτημα υπερβαίνει τα όρια της Γροιλανδίας καις της Δανίας, οι οποίες θεωρούνται σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
«Δεν πρόκειται μόνο για τη Γροιλανδία ή για το Βασίλειο. Πρόκειται για το γεγονός ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία, ότι ένας λαός δεν μπορεί να αγοραστεί και ότι οι μικρές χώρες δεν πρέπει να φοβούνται τις μεγάλες», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας.
Όπως υπογράμμισε, η Δανία και η Γροιλανδία «δεν υπερασπίζονται μόνο τους εαυτούς τους, αλλά τη διεθνή τάξη πάνω στην οποία οι προηγούμενες γενιές έχτισαν τη δημοκρατία μας», επισημαίνοντας τον αδιαίρετο δεσμό που ενώνει τα μέρη του Δανικού Βασιλείου. Σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, η Δανή πρωθυπουργός απευθύνθηκε απευθείας στους πολίτες της Γροιλανδίας μέσω των τηλεοπτικών καμερών, λέγοντας: «Αγαπητοί συμπατριώτες μας στη Γροιλανδία, να γνωρίζετε ότι στεκόμαστε ενωμένοι».
Από την πλευρά του ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ξεκαθάρισε ότι η Γροιλανδία δεν θέλει να προσχωρήσει με κανέναν τρόπο στις ΗΠΑ.
Στο μεταξύ, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν αύριο Τετάρτη (13/1) με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας, εν μέσω των προσπαθειών του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του αρκτικού νησιού.
