Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Μπαράζ συναντήσεων πριν αναχωρήσει για την Ελλάδα (Φωτογραφίες)

Μπαράζ συναντήσεων πριν ετοιμάσει τις βαλίτσες της για το ταξίδι στην Αθήνα είχε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Συγκεκριμένα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ αλλά και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ.

«Ήταν τιμή μου να συναντηθώ με αρκετούς διακεκριμένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Νταγκ Μπέργκουμ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λάντο, ο Υπουργός Σκοτ Μπέσεντ και ο Πρέσβης Τομ Μπάρακ.

Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες με δύναμη, σκοπό και αισιοδοξία, και να συνεχίσω να οικοδομώ ισχυρές σχέσεις που προάγουν τα συμφέροντα της Αμερικής τόσο στο εσωτερικό όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο» ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.