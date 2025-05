Νέες σπίθες άναψαν στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής, με την εκτόξευση πυραύλου των Χούθι το πρωί που έπληξε για πρώτη φορά την περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, αλλά και με την εντολή επιστράτευσης χιλιάδων Ισραηλινών εφέδρων ενόψει επέκτασης των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τους υεμενετίτες αντάρτες έπεσε κοντά στο κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, στέλνοντας μια στήλη καπνού στον ουρανό και προκαλώντας πανικό στους επιβάτες στο κτήριο του αεροδρομίου.

«Θέσαμε στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που έφθασε με επιτυχία τον στόχο του», δήλωσαν οι συνδεόμενοι με το Ιράν Χούθι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το πυραυλικό πλήγμα, καθώς οι υεμενίτες αντάρτες έχουν εντείνει πρόσφατα τις εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

