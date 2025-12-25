Καζακστάν: Οδηγός χάνει τον έλεγχο και γκρεμίζει χριστουγεννιάτικο δέντρο (Βίντεο)

Τις τελευταίες ώρες στα social media έχει γίνει viral ένα ένας επικίνδυνος οδηγός στο Καζακστάν, ο οποίος βρήκε «καλή ιδέα» σε κεντρικό δρόμο να κάνει ελιγμούς, με αποτέλεσμα να την «πληρώσει» ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Μία κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ο οδηγός κατευθυνόταν στην κεντρική πλατεία της πόλης Σαριάγκας στο Καζακστάν, έκανε αναστροφή και μετά από μερικές «κολιές» έχασε τον έλεγχο και κατέληξε πάνω σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αφού «κατεδάφισε» το ύψους 12 μέτρων δέντρο, ο ίδιος συνέχισε ανενόχλητος την πορεία του, χωρίς να φαίνεται ιδιαίτερα ανήσυχος για το συμβάν.

🎄In Kazakhstan, a driver went drifting and knocked down the main New Year’s tree



The incident happened on the central square in the city of Saryagash.



Later, the young man told police that he was trying to drive around the tree, lost control of the vehicle, and crashed into… pic.twitter.com/qnuJHfmPrp— NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Χάρη στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, η αστυνομία κατάφερε αρχικά να ταυτοποιήσει και έπειτα να εντοπίσει τον οδηγό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αμάξι τύπου Lada κατασχέθηκε από τις αρχές ενώ ο οδηγός πήρε πρόστιμο ενώ θα καλύψει την οικονομική ζημιά που προκάλεσε.