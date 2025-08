Καντίροφ: Μυστηριώδες βίντεο τον δείχνει να κάνει γυμναστική λίγες ημέρες μετά τις φήμες ότι παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα

Ένα αινιγματικό βίντεο 20 δευτερολέπτων στον ρωσικό ιστότοπο VKontakte, όπου δείχνει τον Τσετσένο ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ να γυμνάζεται, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, ο Καντίροφ, ορατά πιο αδύνατος, κάθεται σε στατικό ποδήλατο, φορώντας μπλε αθλητικά ρούχα, που θυμίζουν νοσοκομειακή στολή.

«Ξεκινάμε και πάλι σοβαρές προπονήσεις. Το τελευταίο διάστημα δεν γυμναζόμουν πολύ» λέει στα τσετσενικά, σύμφωνα με μετάφραση του ανεξάρτητου ερευνητικού μέσου Agentstvo. Πίσω από την κάμερα ακούγεται κάποιος να του απαντά: «Ήταν απλώς ένα διάλειμμα, αρχηγέ. Ανάρρωση των μυών. Τώρα οι προπονήσεις θα πάνε καλύτερα».

Chechen leader Ramzan Kadyrov on Friday released a video of himself exercising, days after Turkish media reported that he had briefly lost consciousness in a near-drowning incident while vacationing at a resort on the Aegean coast.



Read more here: https://t.co/8a3wHppXmZ pic.twitter.com/bbhVb5Yq1Z— The Moscow Times (@MoscowTimes) August 1, 2025