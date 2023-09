Εκπρόσωπος της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας, ο Αντρέι Γιούσοφ, δήλωσε ότι η υγεία του Τσετσένου ηγέτη Ραζμάν Καντίροφ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μάλιστα όπως τόνιζουν τα ξένα ΜΜΕ «ο Καντίροφ βρίσκεται σε κώμα μετά την ξαφνική επιδείνωση της υγείας του».

BREAKING:



Incoming reports of Kadyrov being in a coma after his health suddenly deteriorated.



Ukraine's intelligence service GUR confirms the reports pic.twitter.com/jpnU1hsTTB