Καναδάς: Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στρατιώτες στη Γροιλανδία

Ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια μικρή στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία, για να συμμετάσχει στα στρατιωτικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ, ανέφερε σήμερα μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Η πληροφορία αυτή είχε μεταδοθεί αρχικά από τη δημόσια τηλεόραση CBC News και την εφημερίδα Globe and Mail.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν σχέδια της επιχείρησης αυτής στην κυβέρνηση και αναμένουν την απόφαση που θα λάβει ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, είπε η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το γραφείο του Κάρνεϊ απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Κάρνεϊ, ο οποίος θέλει να δείξει αλληλεγγύη στους Ευρωπαίους συμμάχους του, διατηρώντας ταυτόχρονα και μια καλή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο που στο παρελθόν απείλησε να προσαρτήσει και τον Καναδά.

«Ανησυχούμε για αυτήν την κλιμάκωση, για να είμαστε ξεκάθαροι (…) ανέκαθεν στηρίζαμε την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών, όπου και αν βρίσκονται», είπε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους στην Ντόχα την Κυριακή.

Την περασμένη εβδομάδα, ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν λίγους στρατιωτικούς στη Γροιλανδία. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Ολλανδία λένε ότι στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό για να προετοιμαστούν για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος.