Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε φεστιβάλ στο Βανκούβερ του Καναδά, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγω για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με το BBC, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί, ενώ δεν έχει γίνει οτιδήποτε γνωστό για τα κίνητρα του δράστη ή αν πρόκειται για δυστύχημα. Επί τόπου έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1 April 27, 2025

Το συμβάν έγινε περίπου στις οκτώ το βράδυ τοπική ώρα, όταν πολίτες βρίσκονταν στο ετήσιο φεστιβάλ Lapu lapu που τιμά την κουλτούρα των Φιλιππίνων.

Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

«Υπάρχουν νεκροί και πολλοί τραυματίες» αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας για την επίθεση στο Βανκούβερ. «Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί. Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα» συνεχίζει η ανακοίνωσή της αστυνομίας για την επίθεση σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του Καναδά.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως ο οδηγός ενός μαύρου SUV έπεσε πάνω στο πλήθος, χτυπώντας τουλάχιστον δώδεκα ανθρώπους κοντά στην East 43rd Ave και τη Fraser St. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι νεκροί μπορεί να αγγίξουν ακόμα και τους 30.

Αυτόπτες μάρτυρες σημείωσαν πως ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να διαφύγει πεζός αλλά άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο τον σταμάτησαν.

“Έχω συγκλονιστεί και είμαι βαθιά λυπημένος για το τρομερό συμβάν στη σημερινή εκδήλωση για την Ημέρα του Λάπου Λάπου“, σημείωσε ο δήμαρχος του Βανκούβερ, Κεν Σιμ σε ανάρτησή του στο X.

“Η σκέψη μας βρίσκεται με όλους όσοι επλήγησαν και την φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή“, πρόσθεσε.

I am shocked and deeply saddened by the horrific incident at today’s Lapu Lapu Day event. We will work to provide more information as soon as we can, but at this time @VancouverPD have confirmed that there are a number of fatalities and multiple injuries. Our thoughts are with… — Mayor Ken Sim (@KenSimCity) April 27, 2025

Ανάλογες δηλώσεις έκαναν και οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων της χώρας, ενώ αύριο Δευτέρα 28 Απριλίου η χώρα έχει πρόωρες εκλογές, υπό το βάρος των πρόσφατων δηλώσεων Τραμπ, που θέλει να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Η αστυνομία του Βανκούβερ διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα του Σαββάτου (06:00 ώρα Ελλάδος σήμερα) στην συνοικία Σάνσετ ον Φρέιζερ της πόλης.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3 — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν σωστικά συνεργεία και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο, την ώρα που αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται στο έδαφος, τραυματισμένοι.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένας 20χρονος άνδρας, που εικάζεται ότι είναι ο οδηγός, να βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση και να ζητά συγγνώμη.

Multiple casualties at Vancouvers Lapu-Lapu day. Video of the suspect apologizing absolutely insane. pic.twitter.com/a3Ks75RE4z — Leo Sieczka (@LeoSieczka) April 27, 2025

