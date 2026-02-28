Κάλεσμα του Ισραήλ στους κατοίκους κοντά στο Ισφαχάν του Ιράν να εκκενώσουν την περιοχή

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς που βρίσκονται σε βιομηχανική ζώνη στην περιοχή του Ισφαχάν, ενόψει ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής.

«Τα επόμενα λεπτά, ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές σε αυτήν την περιοχή», λέει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (ισραηλινής γλώσσας), Αντισυνταγματάρχης Καμάλ Πενχάσι.

هشدار فوری به کلیه افراد مستقر در ناحیه صنعتی «جی» در منطقه اصفهان، بر اساس ناحیه مشخص شده بر روی نقشه ضمیمه.

تا دقایقی دیگر ارتش اسرائیل زیرساخت های نظامی در این ناحیه را مورد حمله قرار خواهد داد.

شهروندان گرامی، فورا از این منطقه دور شوید.

ساکنین روستای مزرعه لطفا داخل خانه… pic.twitter.com/XLJHRjnUDY— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) February 28, 2026

«Πολίτες, απομακρυνθείτε αμέσως από αυτήν την περιοχή», λέει.