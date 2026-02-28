Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Κάλεσμα του Ισραήλ στους κατοίκους κοντά στο Ισφαχάν του Ιράν να εκκενώσουν την περιοχή

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος των IDF

Κάλεσμα του Ισραήλ στους κατοίκους κοντά στο Ισφαχάν του Ιράν να εκκενώσουν την περιοχή
Γεράσιμος Λυμπέρης

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς που βρίσκονται σε βιομηχανική ζώνη στην περιοχή του Ισφαχάν, ενόψει ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής.

«Τα επόμενα λεπτά, ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές σε αυτήν την περιοχή», λέει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (ισραηλινής γλώσσας), Αντισυνταγματάρχης Καμάλ Πενχάσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολίτες, απομακρυνθείτε αμέσως από αυτήν την περιοχή», λέει.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ