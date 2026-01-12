Ιταλία: Τότε θα γίνει το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος
Οι κινήσεις της κυβέρνησης της Ιταλίας
Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία αποφάσισε σήμερα ότι το δημοψήφισμα για την επικύρωση ή την απόρριψη της μεταρρύθμισης μέρους του δικαστικού συστήματος, θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Μαρτίου.
Κύριο σημείο της μεταρρύθμισης – η οποία εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο με πλειοψηφία μικρότερη των δυο τρίτων και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοψήφισμα – είναι ο οριστικός διαχωρισμός της επαγγελματικής σταδιοδρομίας δικαστών και εισαγγελέων.
Οι επιτροπές πολιτών που δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν την εκστρατεία του «όχι» θεωρούν ότι η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν τους επιτρέπει να αναπτύξουν επαρκώς την δράση τους και ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προσφύγουν κατά της απόφασης της κυβέρνησης.
