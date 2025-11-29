Ιστορική συνάντηση του Πάπα Λεώντα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι – Αντάλλαξαν δώρα και έστειλαν μήνυμα ενότητας

Μήνυμα ενότητας έστειλαν από το Φανάρι ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μία ιστορική μέρα για τον χριστιανικό κόσμο, και μόλις μία μέρα μετά την κοινή προσευχή στην αρχαία Νίκαια στα πλαίσια της 1700ης επετείου της 1ης Οικουμενικής Συνόδου.

Τον Πάπα υποδέχτηκε στην είσοδο του πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι, αφού άναψαν μαζί κερί και προσκύνησαν την άγια εικόνα μαζί στον ναό, όπου εψάλη Δοξολογία.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, ο υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικλ Ρήγας, ο αρμόδιος για θέματα Θρησκευτική Διπλωματίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Κατά τη δοξολογία έγινε δέηση σε διάφορες γλώσσες υπέρ της ειρήνης και οι δύο προκαθήμενοι ανέγνωσαν μαζί το «Πάτερ ημών» στην λατινική γλώσσα.

Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού υπενθύμισε ότι κατά τη λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο κληρικός προ της συμμετοχής του στη Θείας Ευχαριστία αναγιγνώσκει μια ευχή γνωστή ως «Καιρός», είπε στον Πάπα ότι ήλθε στη Νίκαια για να λάβει τον δικό του «Καιρό» για δύναμη και ενίσχυση, καθώς αρχίζει τη διακονία του με έκδηλη τη βούληση όπως διακονήσει την κλήση του Κυρίου για χριστιανική ενότητα, η οποία είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ανέφερε ότι από τον εορτασμό της 1700ής επετείου της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας και εμπνευσμένοι από την προσευχή του Ιησού, ώστε όλοι οι μαθητές Του να είναι ένα, «ενθαρρυνόμαστε στην προσπάθειά μας να επιδιώξουμε την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας μεταξύ όλων των χριστιανών, ένα έργο που αναλαμβάνουμε με τη βοήθεια του Θεού».

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, Οικουμενικός Πατριάρχης και Πάπας πέρασαν στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου για την τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, ακολούθησε η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Το απόγευμα, ο Πάπας θα προαστεί μαζικής θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Φανάρι: Οι δηλώσεις των δύο θρησκευτικών ηγετών

«Σας υποδεχόμαστε με χαρά και αγαλλίαση», είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στον Πάπα Λέοντα και έκανε εκτενή αναφορά στην σύμπνοια που υπήρχε με τον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το πρώτο εκτός Ιταλίας ταξίδι του Πάπα Λέοντος είναι στο μέρος που θεμελιώθηκε η χριστιανική εκκλησία, στη Νίκαια και στο κέντρο της Ορθοδοξίας στο Φανάρι», ανέφερε.

«Το μήνυμα της ενότητας των δύο Εκκλησιών. Το θεωρούμε πιο σημαντικό από ποτέ. Σας καλωσορίζουμε ως αδελφό, ανανεώνουμε τη δέσμευση των εκκλησιών μας να φέρουμε την ειρήνη και τη συμφιλίωση στον κόσμο», επισήμανε.

«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ», χαίρομαι που μοιράζομαι την προσευχή μαζί σας. Συγκινήθηκα μπαίνοντας στην εκκλησία, ένιωσα ότι βάδιζα στα βήματα του προκατόχου μου. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω κάποιους από τους προκατόχους μου και είχα την ευκαιρία να χαράξω κοινή γραμμή μαζί τους για ζητήματα της Εκκλησίας», είπε από την πλευρά του ο Πάπας Λέων.

Ζήσαμε εξαίρετες στιγμές γιατί γιορτάσαμε μαζί με τους αδελφούς μας την επέτειο των 1.700 ετών από την πρώτη ιερά σύνοδο. Εμπνευστήκαμε από την προσευχή του Ιησού να είμαστε ενωμένοι, αναλαμβάνουμε αυτό το έργο με σταθερή δέσμευση. Θα γιορτάσουμε τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα. Είναι σημαντική η ένωση και η ενότητα των Εκκλησιών», επισήμανε.

Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης αντάλλαξαν δώρα. Ο κ. Βαρθολομαίος δώρισε στον Ποντίφικα ένα πετραχήλι και έναν σταυρό. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τη σειρά του πρόσφερε στον Πατριάρχη ένα ψηφιδωτό με την εικόνα του Ιησού Χριστού.

Ακολούθησε η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας.

Στη συνέχεια, οι δύο προκαθήμενοι αποσύρθηκαν για την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο. Λίγο μετά τις 15:30 ο Πάπας αποχώρησε από το Πατριαρχείο.