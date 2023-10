Τραγικό τέλος για την 12χρονη Noya Dan, το κοριτσάκι με αυτισμό, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την ημέρα της αφνιδιαστικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

Η 12χρονη είχε εξαφανιστεί μαζί με την 80χρονη γιαγιά της Carmela από το κιμπουτς Nir Oz, με την οικογένειά της να θεωρεί ότι κρατούνταν όμηροι της Χαμάς.

Τελικά, γιαγιά και εγγονή βρέθηκαν νεκρές, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα των “Times of Israel”.

A tragic end: The bodies of 12-year-old Noya Dan, who had special needs, and her grandmother Carmela have been found@ifatglick https://t.co/SnYUZYrcQD