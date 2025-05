Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης, μετά το ξέσπασμα πολλών καταστροφικών πυρκαγιών, ιδίως στα δυτικά της Ιερουσαλήμ, που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι και να εκκενωθούν πολλές κοινότητες.

This is the biggest fire Israel has ever known.



Palestinians did this so we wouldn't celebrate Israel's Independence Day.



I am furious. pic.twitter.com/meug0MPUl0 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) April 30, 2025

«Είμαστε αντιμέτωποι ίσως με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στο Ισραήλ εδώ και μια δεκαετία», είπε ο Εγιάλ Κάσπι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ διέταξε τον στρατό να αναπτυχθεί για να συγκρατήσει τα μέτωπα που κινούνται ταχύτατα λόγω των σφοδρών ανέμων και της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατεί. Έκανε μάλιστα λόγο για «εθνικά κατεπείγουσα κατάσταση».

Fires in occupied Al-Quds (Jerusalem)… what a coincidence!



We have a saying in Persian that goes “don’t dig a hole for other, because you’ll be the one to fall in it.” pic.twitter.com/cqiPUZJHts — Zahoor Ahmed Kandroo (@zahoorkandroo) April 30, 2025

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA) ανέφερε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά και ότι έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Η αστυνομία έκλεισε τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ και εκκένωσε κοινότητες κατά μήκος αυτού του οδικού άξονα. Στην ίδια περιοχή είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και πριν από μία εβδομάδα.

FIRE JIHAD: Muslim Terrorists Start Out of Control Wildfires in Jerusalem Israel on Independence Day



Muslim terrorists started dozens of fires to sabotage the Independence day celebrations.



The monsters have succeeded.



Due to the emergency situation, all Independence day… pic.twitter.com/PzFq5QAPlX April 30, 2025

«Βρισκόμαστε σε εθνικά κατεπείγουσα κατάσταση και όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πρέπει να κινητοποιηθούν για να σώσουν ζωές και να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές», είπε ο Κατζ.

Το απόγευμα έφτασαν στα πύρινα μέτωπα οι πρώτοι στρατιώτες, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν εκεί και τους είδε να βοηθούν στην απομάκρυνση ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί σε δρόμους, πνιγμένους σε σύννεφα πυκνού, μαύρου καπνού.

Εκκενώθηκαν τουλάχιστον πέντε κοινότητες που βρίσκονται περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Fires in occupied Al-Quds (Jerusalem)… what a coincidence!



We have a saying in Persian that goes “don’t dig a hole for other, because you’ll be the one to fall in it.” pic.twitter.com/cqiPUZJHts — Zahoor Ahmed Kandroo (@zahoorkandroo) April 30, 2025

Οι φλόγες κατακαίνε δασωμένες εκτάσεις κοντά στον δρόμο που συνδέει το Λατρούν με τη Μπετ Σεμές. Πολλοί οδηγοί εγκατέλειψαν τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου και διέφυγαν με τα πόδια. Στην περιοχή πραγματοποιούν ρίψεις νερού πολλά πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Polizei in #Israel im Kampf gegen das Feuer mutmaßlich Brandstiftung rund um #Jerusalem pic.twitter.com/FtjlBTwneP — SabinaWolf (@Cyber01Cyber) April 30, 2025

Ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί κοντά στις κοινότητες που βρίσκονται εγγύτερα στις φωτιές και είναι έτοιμα να παρέμβουν εάν παραστεί ανάγκη, εξήγησε ένας διασώστης του MDA, ο Σάαρ Σάι. Μια ομάδα μοτοσικλετιστών στάλθηκε να βοηθήσει όσα άτομα έχουν εγκλωβιστεί στους μποτιλιαρισμένους δρόμους, πρόσθεσε.

Israel 🇮🇱 — Massive wildfires have been raging near Jerusalem, particularly in the Judean Hills and areas like Eshtaol, Latrun, and Bet Shemesh, as of April 30, 2025



Israel’s deployed over 119 fire crews, 10 firefighting planes, and helicopters, with the army and Israel Air… pic.twitter.com/6aSPHzzhLS — STESS News (@stessnews) April 30, 2025

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που επιβλέπει το έργο της κατάσβεσης, επισκέφθηκε περιοχές όπου μαίνονται οι πυρκαγιές. Σε ένα βίντεο είπε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να παρασχεθεί βοήθεια στους εγκλωβισμένους κατοίκους.

Σε ανακοίνωσή του, λίγο αργότερα, ο υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι οι πυρκαγιές μπορεί να είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ένας κάτοικος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ την ώρα που προσπαθούσε να βάλει φωτιά «σε ένα χωράφι, στα νότια της πόλης».

les images impressionnantes des incendies dévastateurs à l’ouest de Jérusalem! pic.twitter.com/qloq5HUqyF — Muadib2035 (@muadib2035) April 30, 2025

«Η αστυνομία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη σύλληψη όσων εμπλέκονται σε τρομοκρατικές εμπρηστικές πράξεις» πρόσθεσε ο Μπεν Γκβιρ.

Ο δήμος της Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ.