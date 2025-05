Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιερουσαλήμ μετά από φωτιές που ξέσπασαν σήμερα (30.04) στο δάσος Εστάολ, αναγκάζοντας τις Αρχές να εκκενώσουν περιοχές και να κλείσουν δρόμους.

Israel is engulfed by devastating wildfires



Authorities are evacuating local residents, and the road to Jerusalem has been blocked.



Greece, Croatia, Cyprus, and Italy have already sent assistance. Strong winds are fueling the rapid spread of the fire. pic.twitter.com/rQ6kfFSCq5 — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2025

Israeli occupation authorities are preparing to evacuate several Israeli settlements near occupied Jerusalem, as wildfires are raging and spreading out of control, according to Israeli media reports. pic.twitter.com/0oKpsuic3w April 30, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα δίκτυα, πρόκειται για τη δεύτερη φορά σε διάστημα μίας εβδομάδας που οι φωτιές αναγκάζουν τις τοπικές Αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις οικισμών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε εν μέσω καύσωνα και ισχυρών ανέμων με την πυροσβεστική να κάνει λόγο για πέντε διαφορετικές εστίες στους λόφους της Ιερουσαλήμ.

Not only around Jerusalem, Fires started in Northern Israel as well.



It is now obvious that the dozens of fires were started by Palestinian terrorists to sabotage the Independence day celebrationd.



The monsters have succeeded.



Due to the emergency situation, all Independence… pic.twitter.com/97596dfWy2 — The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) April 30, 2025

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι φλόγες έχουν αρχίσει να απειλούν σπίτια, ενώ, διακόπηκε η τελετή μνήμης στο στρατιωτικό μνημείο του Λατρούν, το οποίο επίσης εκκενώθηκε.

⚠️BREAKING: All Independence Day events across Israel are officially canceled due to massive wildfires raging in Jerusalem.



This is 100% arson. I have no doubts.



Pray for Israel. pic.twitter.com/PUjM9TdkEk April 30, 2025

Huge fire rages near Jerusalem pic.twitter.com/yph7MMlhSc — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) April 30, 2025

Οδηγοί περικυκλώθηκαν από την πυρκαγιά κι εγκατέλειψαν τα οχήματά τους

Την ίδια ώρα οδηγοί που περικυκλώθηκαν από τη φωτιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους. Μέχρι τώρα, έχουν διασωθεί εννέα άτομα, ενώ, τρία αυτοκίνητα κι ένα φορτηγό, όλα χωρίς επιβάτες, τυλίχθηκαν στις φλόγες.

