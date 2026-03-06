Ισραήλ: «Θα αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ» είπε ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανέφερε ότι το Ισραήλ θα «αδράξει κάθε ευκαιρία για να χτυπήσει τη Χεζμπολάχ» και «δεν θα εγκαταλείψει τον αφοπλισμό» της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Συντρίβουμε το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και θα εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για να εμβαθύνουμε τα επιτεύγματά μας. Η Χεζμπολάχ επέλεξε να συμμετάσχει στην εκστρατεία στο πλευρό του Ιράν και πληρώνει το τίμημα. Θα εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για να χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ, να εμβαθύνουμε τα επιτεύγματα και να εξαλείψουμε την απειλή. Δεν θα εγκαταλείψουμε τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ», είπε ο Ζαμίρ σε δημάρχους και ηγέτες τοπικών συμβουλίων στα βόρεια σύνορα.

«Αυτή είναι μια σπουδαία ευκαιρία. Σημαντική δουλειά γίνεται εδώ και προετοιμαζόμαστε για μια παρατεταμένη εκστρατεία. Θα κάνουμε τα πάντα για να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και να επιφέρουμε μια αλλαγή στην κατάσταση ασφαλείας», λέει στους τοπικούς αξιωματούχους.

«Η Χεζμπολάχ και το ιρανικό καθεστώς είναι ένα και το αυτό — θα ολοκληρώσουμε την κατάρρευση του ιρανικού άξονα και θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τον εχθρό.

Χτυπάμε το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και θα εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για να προωθήσουμε τα επιτεύγματά μας. Η Χεζμπολάχ επέλεξε να συμμετάσχει στην επιχείρηση στο πλευρό του Ιράν και τώρα πληρώνει το τίμημα. Θα εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για να χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ, να προωθήσουμε τα επιτεύγματά μας και να εξαλείψουμε την απειλή. Δεν θα παραιτηθούμε από τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Οι δυνάμεις του IDF υπερασπίζονται και επιχειρούν στην πρώτη γραμμή των κοινοτήτων, κατά μήκος όλων των συνόρων — στα Υψώματα του Γκολάν και στο Λίβανο. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε και ενισχύουμε την ασφάλεια των κοινοτήτων του βορρά κατά μήκος μιας προωθημένης γραμμής άμυνας.

Η πολιτική ηγεσία είναι ένα κρίσιμο συστατικό της εθνικής και ασφαλιστικής ανθεκτικότητας και της επιτυχίας της επιχείρησης. Η υπομονή και η επιμονή των κατοίκων του βορρά είναι ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας της επιχείρησης.

Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Εδώ πραγματοποιείται σημαντικό έργο και προετοιμαζόμαστε για μια παρατεταμένη επιχείρηση. Θα κάνουμε τα πάντα για να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να επιφέρουμε μια αλλαγή στην κατάσταση της ασφάλειας».