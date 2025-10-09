Ισραήλ: Συνεδριάζει στις 20:00 το Υπουργικό Συμβούλιο για να εγκρίνει τη συμφωνία με τη Χαμάς

Στις 20:00 ώρα Ελλάδος αναμένεται να αρχίσει η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία που υπογράφηκε στην Αίγυπτο και αφορά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά και την ανταλλαγή κρατουμένων και ομήρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης το συμβούλιο ασφαλείας άρχισε λίγο μετά τις 17:00 και μόλις ολοκληρωθεί σειρά θα πάρει το υπουργικό συμβούλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το πρωί οι κάτοικοι του Ισραήλ και της Γάζας έχουν ξεχυθεί στους δρόμους και πανηγυρίζουν για την υπογραφή της συμφωνίας που μεταξύ άλλων προβλέπει την υλοποίηση της πρώτης φάσης του σχεδίου των 20 σημείων του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τράμπ.

Αμέσως μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου καλούνται να ψηφίσουν επί της συμφωνίας.

Η εκεχειρία στη Γάζα θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Η «τελική εκδοχή της πρώτης φάσης» του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας υπογράφηκε σήμερα το πρωί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανακοίνωσε η Σος Μπεντροσιάν, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Η τελική εκδοχή της πρώτης φάσης υπογράφηκε το πρωί στην Αίγυπτο από όλα τα μέρη, ενόψει της απελευθέρωσης όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς ή από άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, είπε η Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «συναισθηματικά φορτισμένη» τηλεφωνική επικοινωνία, μετά την ανακοίνωση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, ανέφερε εξάλλου ο Μπεντροσιάν.

«Στην τηλεφωνική επικοινωνία τους, νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειές του που επέτρεψαν να καταστεί αυτό δυνατό. Ήταν μια συνομιλία συναισθηματικά φορτισμένη και θερμή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ηγέτες συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον για αυτήν την ιστορική υλοποίηση», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλοι οι στόχοι του Νετανιάχου έχουν επιτευχθεί»

«Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο σε αυτόν τον πόλεμο», είπε η Εκπρόσωπος του Γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Σος Μπεντροσιάν. «Από την πρώτη ημέρα, ο πρωθυπουργός έθεσε τρεις στόχους: την επιστροφή όλων των ομήρων μας, την ήττα και διάλυση της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ». Υπονοώντας την κήρυξη νίκης, πρόσθεσε: «Όλοι οι στόχοι του πρωθυπουργού έχουν πλέον επιτευχθεί».

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε από το μεσημέρι της Πέμπτης 9/10 το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κοινοποίησε μια φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, με ένα μετάλλιο Νόμπελ γύρω από το λαιμό του, καθώς επαινείται από τον πρωθυπουργό και άλλους.

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize – he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 9, 2025

«Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης – το αξίζει!», γράφει ο Νετανιάχου στο X μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα σήμερα το πρωί.